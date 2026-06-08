Os voos mais longos do mundo

O voo da Singapore Airlines liga Singapura (SIN) a Nova York (JFK) com uma distância impressionante de 15.349 km. Utilizando o Airbus A350-900ULR, a companhia proporciona uma nova experiência de viagem em voos longos, otimizando conforto e eficiência. Segundo levantamento feito por Skysonar.
Outra rota da Singapore Airlines liga Singapura (SIN) a Newark (EWR), com 15.344 km de distância e duração de 18 horas e 25 minutos. Este voo demonstra como as empresas aéreas buscam conectar o mundo de forma prática e rápida, facilitando viagens globais
A Qantas opera a rota entre Perth (PER) e Londres (LHR), cobrindo 14.499 km em aproximadamente 17 horas e 20 minutos. A aeronave Boeing 787-9 foi projetada para maximizar o conforto durante longas viagens aéreas. O que esperar desse voo?
A Qantas também opera o voo de Melbourne (MEL) para Dallas/Fort Worth (DFW), com 14.472 km e duração de 17 horas e 35 minutos. Esse voo foi incorporado às operações de longa distância para atender a demanda crescente
Companhias aéreas têm investido em conforto para voos longos. A Singapore Airlines, por exemplo, utiliza o Airbus A350-900ULR com 161 assentos, aumentando o espaço na cabine, além de oferecer refeições gourmet e opções de entretenimento diversificadas. Essas medidas visam melhorar a experiência do passageiro
Focado no bem-estar, as companhias aéreas criam kits de amenidades para voos longos. Esses kits incluem itens como máscaras de descanso e produtos de higiene, proporcionando mais conforto aos passageiros, especialmente em tempos de viagens prolongadas. Cada detalhe faz diferença na jornada.
As companhias têm implementado rotinas rigorosas de descanso para a tripulação em voos longos. Áreas dedicadas garantem que os profissionais estejam bem descansados, evidenciando a preocupação com a saúde da equipe e a segurança dos passageiros durante longas jornadas
Em 2023, o voo mais longo conectava Singapura e Nova York, com 15.332 km e 18 horas e 40 minutos de duração. Em 2026, a rota foi estendida para 15.349 km, com duração de 18 horas e 50 minutos, refletindo a evolução das operações de voos longos na aviação
Com o crescimento dos voos longos, a experiência de viagem está sendo redefinida. Conforto, segurança e inovação são prioridades nas companhias aéreas. Quais serão os próximos passos na evolução da aviação? As viagens vão se tornar ainda mais fascinantes e conectivas