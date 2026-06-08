AVIAÇÃO CIVIL Os voos mais longos do mundo Em 2026, uma das rotas mais longas do mundo liga Singapura a Nova York, com duração de 18 horas e 50 minutos. Esse voo não é apenas uma viagem, mas uma maratona que desafia a resistência dos passageiros a novas altitudes. O que aguarda quem embarca nessa aventura? Por Correio Braziliense

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