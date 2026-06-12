LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (12/6), a Quina 7049, a Lotofácil 3709, a Lotomania 2936, a Super Sete 859 e a Dupla Sena 2969

Por Correio Braziliense
Reprodução

Quina

09 - 14 - 25 - 44 - 67

 Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

 Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

00 - 17 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 35 - 47 - 52 - 54 - 57 - 64 - 66 - 76 - 78 - 84 - 85 - 99

 Reprodução/Loterias Caixa

Dupla sena

02 - 18 - 21 - 34 - 41 - 42 no primeiro sorteio; 07 - 19 - 24 - 27 - 38 - 50 no segundo sorteio

 Reprodução/Loterias Caixa

Super-sete

Coluna 1: 09 Coluna 2: 04 Coluna 3: 01 Coluna 4: 03 Coluna 5: 03 Coluna 6: 09 Coluna 7: 03

 Reprodução/Loterias Caixa

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