Romance inusitado: pedido de casamento acontece em banheiro químico

Flores, jantares à luz de velas e declarações apaixonadas costumam dominar o imaginário no Dia dos Namorados. No entanto, uma história de amor que começou por acaso e rendeu um momento inusitado no Carnaval de Belo Horizonte, mostra que o romance pode surgir nos lugares mais improváveis.

Para o engenheiro sanitarista Rodrigo Puerari, de Florianópolis (SC), um dos episódios mais marcantes de sua história de amor aconteceu em um cenário pouco convencional: um banheiro químico no meio do Carnaval de Belo Horizonte.

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O que parecia apenas uma brincadeira carnavalesca acabou se transformando em um pedido de casamento inesquecível e, anos depois, na oficialização de uma união.

Rodrigo e Weuler Azara estão juntos desde 2017. O casal se conheceu por acaso em uma festa de amigas em comum em Florianópolis, quando nenhum dos dois sequer tinha certeza de que compareceria ao evento. "Eu nem ia à festa, e aparentemente ele também não. Acabou acontecendo por acaso", relembra Rodrigo.

Natural de Belo Horizonte, Weuler se mudou para Florianópolis para estudar após ser aprovado no vestibular. Desde então, o casal criou uma tradição: passar o Carnaval na capital mineira, aproveitando a festa para rever familiares e amigos.

Foi justamente durante uma dessas viagens que o pedido aconteceu. Em 2019, após dois anos juntos, eles conversaram sobre a possibilidade de assumir um compromisso ainda mais sério. A decisão parecia natural para um relacionamento que já demonstrava solidez. No Carnaval seguinte, em 2020, veio a surpresa.

Vestidos de noivos para uma fantasia temática de grupo, acompanhados por amigas caracterizadas como madrinhas, os dois participavam da folia quando ficaram sabendo de uma ação publicitária que daria um prêmio as fotos mais criativas tiradas dentro de banheiros químicos.



Vestidos de noivos para uma fantasia temática de grupo, acompanhados por amigas caracterizadas como madrinhas, os dois participavam da folia Foto/Arquivo Pessoal

A oportunidade serviu para algo muito maior.

"Foi ele quem fez o pedido. Eu realmente não esperava. Foi uma surpresa completa", conta o florianopolitano. "Eu me emocionei bastante. Foi algo muito interessante".

Se para muitos um banheiro químico pode parecer um local improvável para uma declaração, para ele a escolha ganhou um significado ainda mais especial. Afinal, ele é engenheiro sanitarista. "Fazer o pedido em um banheiro químico acabou sendo um pouco mais simbólico", brinca.

Mas, após o pedido, a pandemia de Covid-19 adiou planos e o casamento precisou esperar mais do que o previsto. Mesmo assim, a decisão tomada naquele Carnaval permaneceu firme: cinco anos depois, em julho de 2025, o casal finalmente oficializou a união.