Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (12/06), cinco loterias: os concursos 7049 da Quina; o 2969 da Dupla Sena; o 3709 da Lotofácil; o 2936 da Lotomania e o 859 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Aguarde, os resultados do sorteio serão publicado em instantes*

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$12,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 14 - 25 - 44 - 67. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina