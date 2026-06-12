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LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (12/6), a Quina 7049, a Lotofácil 3709, a Lotomania 2936, a Super Sete 859 e a Dupla Sena 2969

Loterias - (crédito: Reprodução)
Loterias - (crédito: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (12/06), cinco loterias: os concursos 7049 da Quina; o 2969 da Dupla Sena; o 3709 da Lotofácil; o 2936 da Lotomania e o 859 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$12,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 14 - 25 - 44 - 67. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/06/2026 21:29 / atualizado em 12/06/2026 21:34
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