O que são pautas-bomba e seus efeitos na economia

Consequências no bolso do cidadão

O descontrole nas contas do governo reflete no dia a dia da população por meio da inflação e das taxas de juros. Para conter a alta dos preços gerada pela desconfiança econômica, o Banco Central é forçado a manter os juros elevados. Isso encarece o crédito para os consumidores, dificulta o financiamento de imóveis e carros, e desacelera a criação de novos empregos