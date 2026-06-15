Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (15/6), quatro loterias: os concursos 3711 da Lotofácil, o 2937 da Lotomania, 2970 da Dupla-Sena e o 860 da Super Sete
Lotofácil: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 96 mil / Lotomania: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 1 milhão
5 - 07 - 11 - 22 - 30 - 48 no primeiro sorteio; 02 - 04 - 08 - 22 - 27 - 30 no segundo
02 - 05 - 09 - 14 - 26 - 35 - 42 - 54 - 52 - 55 - 63 - 67 - 68 - 71 - 78 - 80 - 88 - 89 - 93 - 95
01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 1