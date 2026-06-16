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Copa do Mundo de 1950: Entenda sobre o Maracanazo

Em 16 de julho de 1950, o Brasil enfrentou o Uruguai em uma partida decisiva da Copa do Mundo. Mas o que aconteceu nesse dia se tornaria um dos maiores choques da história do futebol

Por Correio Braziliense
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Afinal, o que foi o Maracanazo?

O termo 'Maracanazo' se refere à inesperada derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 1 na final da Copa do Mundo de 1950. Essa partida, realizada no icônico Estádio do Maracanã, é considerada um dos maiores reveses da história do futebol

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Os números impressionantes da partida

No dia do jogo, 173.850 espectadores estavam presentes, embora estimativas não oficiais falem em mais de 200 mil. O Brasil precisava apenas de um empate para vencer o torneio, mas a vitória do Uruguai levou a uma reviravolta surpreendente

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Os gols que mudaram tudo

O Brasil abriu o placar com Friaça logo no início do segundo tempo (47'). No entanto, Uruguai reagiu com dois gols: Juan Schiaffino (66') e Alcides Ghiggia (79'). Essa mudança de sorte ainda ressoa no futebol até hoje

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Uma Copa do Mundo única

A Copa do Mundo de 1950 foi a primeira após a Segunda Guerra Mundial e marcada por um formato inusitado. Diferente das finais únicas, o campeão seria decidido em um quadrangular final, e o Brasil tinha tudo para vencer

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O luto nacional da derrota

A derrota gerou um choque emocional no Brasil, com a população profundamente desolada. Mudanças significativas no futebol nacional começaram a ocorrer, incluindo a adoção das cores amarela e verde no uniforme. A derrota moldou a identidade do futebol brasileiro

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A magia e a imprevisibilidade do esporte

O 'Maracanazo' é um lembrete de que, no futebol, tudo pode acontecer. A paixão dos torcedores e a imprevisibilidade das partidas tornam o esporte fascinante, com lembranças que perduram por gerações

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Reflexão sobre legados históricos

O 'Maracanazo' não é apenas uma derrota, mas um marco que ensina lições sobre superação e identidade. Ao relembrarmos este evento, celebramos a história rica e vibrante do futebol brasileiro e uruguaio, que nos conecta até hoje.

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