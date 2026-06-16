Jaborandi ganha destaque em pesquisas científicas e no combate ao glaucoma

Outra iniciativa que tem a ver com jaborandi é da Centroflora, uma empresa brasileira especializada em extratos vegetais e ingredientes naturais para os setores farmacêutico, cosmético e alimentício. Em Parnaíba (PI), a firma mantém unidades dedicadas ao cultivo do jaborandi e à produção de pilocarpina, substância utilizada em medicamentos e da qual a empresa é uma das principais produtoras mundiais.