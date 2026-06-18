Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (18/6), cinco loterias: os concursos 3020 da Mega-Sena; o 3714 da Lotofácil; o 2405 da Timemania e o 1227 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 33 milhões / Lotofácil: R$ 11 milhões / Timemania: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
06 - 09 - 17 - 27 - 29 - 45.
09 - 15 - 26 - 52 - 56 - 58 - 80. O time do coração é o 39 (Floresta/CE)
03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21
03 - 09 - 10 - 21 - 22 - 28 - 31. O mês da sorte é 05 (maio)