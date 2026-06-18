Animais Novas espécies são descobertas nas profundezas do mar e chamam atenção por formatos curiosos O projeto global chamado 'Censo dos Oceanos' anunciou a descoberta de 30 novas espécies marinhas. A iniciativa nasceu em 2023 com o intuito de identificar 100 mil espécies desconhecidas nos 10 anos subsequentes. A descoberta da vez foi feita durante uma expedição de 35 dias às ilhas Sandwich do Sul, uma das regiões mais remotas do planeta. Por Flipar

Divulgac?a?o/Ocean Census