Animais Raças de cavalos em diferentes partes do mundo: o que elas têm de especial O cavalo é um animal historicamente ligado ao ser humano. Utilizado para transporte, trabalho, esporte e lazer, tornou-se símbolo de parceria e admiração em diferentes culturas. Os cavalos começaram a ser domesticados por volta de 4.000 a.C. E até hoje estão presentes no dia a dia de milhões de pessoas. Por Flipar

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