Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (26/6), cinco loterias: os concursos 2975 da Dupla Sena; o 3720 da Lotofácil; o 2942 da Lotomania e o 865 da Super Sete
Lotofácil: R$ 10 milhões / Lotomania: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 5 milhões e R$ 94 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
07 - 08 - 22 - 25 - 42 - 44 no primeiro sorteio; 16 - 20 - 24 - 34 - 39 - 43 no segundo
02 - 15 - 18 - 20 - 27 - 29 - 35 - 43 - 48 - 51 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99
01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 2