Riqueza que reluz: Grandes jazidas de prata pelo mundo

A mina de Peñasquito está localizada em uma região formada por rochas muito antigas, criadas há milhões de anos a partir do acúmulo de sedimentos. Com o passar do tempo, movimentos geológicos transformaram essa área e prepararam o terreno para a formação de importantes depósitos minerais.
Mais tarde, o magma vindo do interior da Terra atravessou essas rochas e ajudou a concentrar metais como prata, ouro, chumbo e zinco. Esse processo natural deu origem a uma das maiores jazidas polimetálicas do mundo, explorada atualmente pela mineração
A mina de Antamina está localizada na Cordilheira dos Andes, no Peru, e figura entre as maiores operações de mineração do mundo. Além da prata, o local também possui grandes reservas de cobre e zinco, minerais amplamente utilizados pela indústria e pela construção.
Inicialmente, o encerramento das atividades estava previsto para 2028. No entanto, um amplo programa de investimentos busca ampliar a vida útil da mina até 2036, permitindo a continuidade da extração e mantendo sua importância para a economia peruana.
A mina de San Cristóbal, localizada na regiao de Nor Lípez, Departamento de Potosí, na Bolívia, é uma mina de prata, chumbo e zinco a céu aberto que tem produção de alta relevância global.
É uma das maiores instalações de mineração da Bolívia, importante para a economia do país. E há estudos para ampliar a vida útil da mina até a década de 2040.
Fresnillo é um município do estado de Zacatecas, no México, sendo centro de uma área de mineração conhecida principalmente por sua produção de prata. Sua mina é uma das maiores produtora de prata do mundo.
A Mina de Cannington, localizada no noroeste de Queensland, no Condado de McKinlay, fica cerca de 200 quilômetros a sudeste de Mount Isa, na Austrália. A mina tem prata, chumbo e zinco.
O depósito foi descoberto pela BHP em 1990. A mina foi a fornecedora de prata para os Jogos Olímpicos de Verão de Sydney 2000 e os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim 2008. Cannington leva o nome da propriedade pastoral perto do depósito.
Cannington fica em uma ampla planície com algumas mesas baixas. É atravessada por rios sinuosos que ficam secos durante grande parte do ano, mas que inundam periodicamente. A área é semiárida com 250 milímetros de precipitação anual, caindo principalmente entre novembro e março.
Rudna é uma grande mina subterrânea no oeste da Polônia em Polkowice, Condado de Polkowice, 350 quilômetros a sudoeste da capital, Varsóvia.
Ela representa uma das maiores reservas de cobre e prata da Polônia, com reservas estimadas de 513 milhões de toneladas de minério.