Galeria Conheça a Floresta Torta, o bosque polonês que desafia as leis da natureza e intriga cientistas Uma floresta conhecida localmente como 'Krzywy Las' é um dos mistérios botânicos mais fascinantes do mundo e atrai a curiosidade de cientistas, turistas e entusiastas da natureza. Também chamada de 'Floresta Torta', este pequeno bosque localizado perto da cidade de Gryfino, no noroeste da Polônia, chama a atenção por cerca de 400 pinheiros cujos troncos apresentam uma curvatura incomum próxima à base. Em vez de crescerem retos, como ocorre na maioria das árvores, eles se inclinam para o norte, c Por Flipar

Wikimedia Commons/Maciek