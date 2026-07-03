OUTRA VEZ

Os Simpsons previram eliminação de Portugal na Copa do Mundo 2026?

Episódio exibido há quase 30 anos mostra duelo entre Portugal e México e levanta especulações após classificação das seleções no Mundial

Por Anna Júlia Castro
AFP

Os Simpsons voltaram a virar assunto nas redes sociais por conta de uma nova teoria de previsão. Internautas acreditam que a animação pode ter antecipado acontecimentos ligados à Copa do Mundo de 2026

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No episódio 'Família Cartucho', da nona temporada, Portugal enfrenta o México em uma partida de futebol. Apesar de ter sido exibido há décadas, o capítulo ganhou destaque após os resultados do Mundial deste ano

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Um dos pontos que alimentam a teoria é que o vencedor do confronto se torna 'o maior do mundo'. A Copa de 2026 é a maior da história, com 48 seleções participantes, o que reforçou as especulações dos fãs

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México e Portugal estão em lados opostos da chave do Mundial e só poderiam se enfrentar na final. Para muitos fãs, as coincidências reforçam a fama de Os Simpsons como a série que 'prevê' acontecimentos do futuro

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Outra coincidência apontada pelos internautas envolve o estádio. Na animação, a decisão acontece no Springfield Stadium. Já a final da Copa de 2026 será disputada em Nova Jersey, no MetLife Stadium

Charly Triballeau/AFP

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*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares 

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