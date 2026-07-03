Os Simpsons previram eliminação de Portugal na Copa do Mundo 2026?

Os Simpsons voltaram a virar assunto nas redes sociais por conta de uma nova teoria de previsão. Internautas acreditam que a animação pode ter antecipado acontecimentos ligados à Copa do Mundo de 2026
No episódio 'Família Cartucho', da nona temporada, Portugal enfrenta o México em uma partida de futebol. Apesar de ter sido exibido há décadas, o capítulo ganhou destaque após os resultados do Mundial deste ano
Um dos pontos que alimentam a teoria é que o vencedor do confronto se torna 'o maior do mundo'. A Copa de 2026 é a maior da história, com 48 seleções participantes, o que reforçou as especulações dos fãs
México e Portugal estão em lados opostos da chave do Mundial e só poderiam se enfrentar na final. Para muitos fãs, as coincidências reforçam a fama de Os Simpsons como a série que 'prevê' acontecimentos do futuro
Outra coincidência apontada pelos internautas envolve o estádio. Na animação, a decisão acontece no Springfield Stadium. Já a final da Copa de 2026 será disputada em Nova Jersey, no MetLife Stadium
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares