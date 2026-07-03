Brasil treina com Neymar e Raphinha no pique e Rayan de volta

Treino da Seleção Brasileira: expectativa contra a Noruega - (crédito: CBF/Divulgação)

Nova Jersey — Penúltimo treino da Seleção no Centro de Treinamento do Red Bulls New York, em Morristown. Neymar e Raphinha entram por último. Não caminham. Correm como se estivessem passando um recado a centenas de jornalistas à espera da melhor imagem e dos cliques.

O camisa 10 não está descartado inclusive como titular para enfrentar a Noruega neste domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. O número 11 tem chance de ficar no mínimo no banco. Lucas Paquetá segue entregue ao departamento médico. Poupado para um controle de carga no treino de quinta, o jovem Rayan participou normalmente da atividade sob um calor de 37 graus e sensação superior a 40.

A possibilidade de Neymar iniciar uma partida da Copa do Mundo como titular pela primeira vez desde a eliminação contra a Croácia nas quartas de final de 2022 vem da boca do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o italiano abriu essa possibilidade. "Sim, ele pode jogar 90 minutos", cravou o treinador depois de colocá-lo em campo durante 14 minutos na vitória por 3 x 0 contra a Escócia na última rodada da fase de grupos.

Carlo Ancelotti também se manifestou sobre a ansiedade de Neymar para colaborar por mais tempo com o time. "Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E, obviamente, ele quer jogar, como sempre jogou", disse o treinador.

Depois do toque de recolher para a imprensa, Carlo Ancelotti continuou definindo o time para a partida contra a Noruega. Há uma vaga aberta: ele procura um substituto para o lesionado Lucas Paquetá. Danilo Santos é o favorito. Endrick, Gabriel Martinelli e Ederson correm por fora. Com as declarações do dono da prancheta, até mesmo Neymar pinta como "azarão".

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A tendência é Raphinha no banco de reservas ou nem isso. Se seguir o protocolo usado com Neymar, o departamento médico deixará o atacante treinando isoladamente até atingir a convicção de que pode colaborar por alguns minutos até recuperar a intensidade necessária para jogar mais tempo. Antes da reintegração, Raphinha foi submetido ao corredor polonês para celebrar o retorno.

*Enviado especial aos Estados Unidos