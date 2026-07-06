Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (6/7), cinco loterias: os concursos 7058 da Quina, o 1238 do Dia de Sorte, o 3728 da Lotofácil, o 2946 da Lotomania, 2979 da Dupla-Sena e o 869 da Super Sete
Quina: R$ 6 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 262 mil e R$ 45 mil / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 2 milhões
20 - 21 - 22 - 27 - 38 - 50 no primeiro sorteio; 12 - 25 - 26 - 31 - 41 - 46 no segundo
08 - 26 - 27 - 66 - 79
01 - 03 - 15 - 17 - 20 - 22 - 30 - 31 - 35 - 40 - 45 - 51 - 53 - 59 - 64 - 65 - 72 - 82 - 86 - 89
01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 6
02 - 09 - 10 - 13 - 19 - 26 - 27. O mês da sorte é 04 (Abril)