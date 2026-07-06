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Imponentes falésias criam algumas das paisagens mais impressionantes do mundo

Formações rochosas que se assemelham a paredões íngremes na beira do mar, as falésias impressionam como um dos fenômenos mais espetaculares da natureza.

Por Flipar
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As falésias são formadas pela ação erosiva das ondas e marés, que desgastam as rochas ao longo do tempo.

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Embora possam ser encontradas em todos os continentes, as falésias são mais comuns em regiões com climas tropicais e subtropicais, onde as ondas são mais fortes e as marés mais altas. Conheça agora 10 das falésias mais impressionantes do mundo!

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10) Ronda, Espanha: A cidade se desenvolveu em cima de uma grande rocha, proporcionando uma aparência singular e encantadora, com casas construídas à beira de um penhasco próximo ao rio Tejo.

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A falésia de Ronda contribuiu historicamente para a defesa da cidade durante a Reconquista Espanhola, um período em que as regiões dominadas pelos mouros foram gradualmente retomadas pelos cristãos.

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9) Canoa Quebrada, Brasil: Essas formações ficam situadas a aproximadamente 182 km de Fortaleza, Ceará, e chegam a alcançar 30 metros de altura.

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Desde as décadas de 60 e 70, as falésias de Canoa Quebrada atraem visitantes devido à sua paisagem deslumbrante e ao contraste vibrante entre o azul do oceano e as formações rochosas coloridas.

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8) Torres, Brasil: Torres é uma cidade costeira do Rio Grande do Sul, conhecida por suas formações rochosas imponentes, que se estendem ao longo da costa. Torre Norte (ou Morro do Farol), a Torre do Meio (ou Morro das Furnas) e a Torre Sul, na praia da Guarita, são alguns pontos famosos.

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As diferentes camadas de cores nas falésias, que variam de tons de vermelho, amarelo e marrom, oferecem uma paisagem deslumbrante e pronta para fotos incríveis!

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7) Praia da Pipa, Brasil: Localizada no Rio Grande do Norte, essa praia é conhecida por suas paisagens impressionantes, e as falésias acrescentam um toque especial à paisagem.

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O contraste entre as diversas tonalidades de areia, argila e vegetação nas falésias resulta em uma vista espetacular. Além disso, as falésias proporcionam locais estratégicos para observar o pôr do sol deslumbrante sobre o Oceano Atlântico.

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6) Praia de Navagio ou Shipwreck, Grécia: Uma das praias mais famosas da Grécia, o lugar recebeu o apelido quando o navio contrabandista 'Shipwreck' naufragou por lá. A embarcação está lá até hoje e se tornou um ponto turístico muito requisitado.

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Com alturas imponentes, as falésias oferecem uma vista espetacular para o mar turquesa. Além disso, a praia é conhecida por sua areia branca, águas cristalinas e os penhascos de calcário ao redor.

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5) Cabo Girão, Portugal: Essa falésia, localizada na Ilha da Madeira, chega a ter 580 m de altitude, sendo um dos pontos mais altos da Europa. É lá que fica a Capela de Nossa Senhora de Fátima, construída em 1931.

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No topo da falésia, há um mirante com piso de vidro que oferece uma vista incrível para o mar e a cidade de Funchal.

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4) Etretat, França: Conhecidas pelo branco predominante que chama a atenção, essas rochas ficam na costa da Normandia, ao norte da França, em uma cidade chamada Etretat, que deu nome a elas.

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A formação rochosa consiste em uma série de falésias, sendo a mais famosa a Falaise d’Aval. Suas formas lembram várias esculturas, como a de uma cabeça de elefante mergulhando nas ondas.

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3) Moher, Irlanda: Localizadas no condado de Clare, na Irlanda, essas falésias cobrem mais de 8 quilômetros e atingem uma altura máxima de 214 metros. Anualmente, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas visitam esse lugar.

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Elas também são importantes para a preservação da biodiversidade da região, fornecendo habitat para uma variedade de espécies de plantas e animais.

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2) Falésias Brancas de Dover, Reino Unido: Estas formações rochosas de calcário se estendem por mais de 13 quilômetros e têm uma profundidade que varia entre 300 e 400 metros. A altura pode chegar a 110 metros.

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1) Preikestolen (Pulpit Rock), Noruega: Chegar ao topo da falésia sobre o fiorde de Lysefjord leva de quatro a cinco horas de caminhada para os visitantes. A gigantesca plataforma tem cerca de 30 metros e uma altura de 640 metros.

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De acordo com uma lenda local, a montanha se partirá e cairá no fiorde, gerando uma enorme onda de destruição, no dia em que sete irmãs se casarem com sete irmãos da região.

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