Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (8/7), seis loterias: os concursos 7060 da Quina; o 2980 da Dupla Sena; o 3730 da Lotofácil; o 370 da +Milionária; o 2947 da Lotomania e o 870 da Super Sete
Lotofácil: R$ 8 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Lotomania: R$ 3 milhões / +Milionária: R$ 70 milhões / Dupla Sena: R$ 424 mil e R$ 42 mil / Dia de Sorte: R$ 350 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
14 - 21 - 26 - 31 - 35 - 36 no primeiro sorteio; 13 - 20 - 21 - 24 - 26 - 36 no segundo
02 - 19 - 27 - 38 - 69
01 - 08 - 11 - 18 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 39 - 42 - 53 - 55 - 58 - 59 - 60 - 72 - 87 - 91 - 95
03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24
09 - 16 - 17 - 20 - 48 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 1
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 2
04 - 12 - 17 - 20 - 21 - 24 - 29. O mês da sorte é 08 (Agosto)