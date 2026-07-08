Escova de dentes tem prazo de validade? Saiba a hora de trocar

Riscos e mitos

Manter a mesma escova por seis meses não causa doenças diretamente. O problema está na perda da capacidade de remover a placa. Em condições normais, a escova abriga apenas os micro-organismos já presentes na boca. O risco maior aparece em casos de compartilhamento ou quando há infecções virais, como herpes ou HPV, já que alguns vírus podem permanecer viáveis por até 24 horas. Sérgio Braga reforça que o grande desafio é garantir uma escovação eficiente todos os dias