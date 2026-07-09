Com mais maturidade e autoconhecimento, muitas pessoas passam a valorizar relações baseadas em reciprocidade, confiança e apoio emocional
Relações baseadas em confiança ajudam o organismo a sair do estado de alerta constante, favorecendo o relaxamento e o equilíbrio emocional
Com o passar dos anos, fica mais fácil estabelecer limites e reconhecer quais amizades realmente fazem sentido para a vida
Após os 50, a tendência é priorizar amizades verdadeiras. Relações superficiais dão lugar a vínculos que oferecem acolhimento e segurança
Amizades saudáveis ajudam a reduzir a solidão, aliviam sintomas de ansiedade e depressão e ainda incentivam hábitos como lazer e atividade física
Aposentadoria, saída dos filhos de casa e luto tornam o apoio dos amigos ainda mais importante para enfrentar as transformações da vida
Segundo a psicóloga Laynara Paiva, o cérebro continua capaz de criar novas conexões ao longo da vida. Participar de grupos e manter-se aberto ao novo faz a diferença
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes