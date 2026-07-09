VÍNCULOS AFETIVOS

Amizades depois dos 50 anos: entenda como elas beneficiam a saúde mental

Pesquisa mostra que vínculos na maturidade ajudam a reduzir a solidão e favorecem o bem-estar emocional; especialista explica

Por Anna Júlia Castro
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Por que os vínculos ficam mais fortes?

Com mais maturidade e autoconhecimento, muitas pessoas passam a valorizar relações baseadas em reciprocidade, confiança e apoio emocional

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Amizades reduzem o estresse

Relações baseadas em confiança ajudam o organismo a sair do estado de alerta constante, favorecendo o relaxamento e o equilíbrio emocional

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Dizer 'não' também fortalece vínculos

Com o passar dos anos, fica mais fácil estabelecer limites e reconhecer quais amizades realmente fazem sentido para a vida

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Qualidade importa mais que quantidade

Após os 50, a tendência é priorizar amizades verdadeiras. Relações superficiais dão lugar a vínculos que oferecem acolhimento e segurança

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Amigos também fazem bem à saúde

Amizades saudáveis ajudam a reduzir a solidão, aliviam sintomas de ansiedade e depressão e ainda incentivam hábitos como lazer e atividade física

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Mudanças da vida aproximam amigos

Aposentadoria, saída dos filhos de casa e luto tornam o apoio dos amigos ainda mais importante para enfrentar as transformações da vida

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Nunca é tarde para fazer amizades

Segundo a psicóloga Laynara Paiva, o cérebro continua capaz de criar novas conexões ao longo da vida. Participar de grupos e manter-se aberto ao novo faz a diferença

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*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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