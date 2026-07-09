Você realmente precisa lavar roupas novas antes de usar?

O uso de roupas novas sem lavagem pode desencadear sintomas como vermelhidão, coceira, ardor e dermatite de contato. - (crédito: Reprodução/Freepik)

A sensação de vestir uma roupa recém-comprada é comum para muitas pessoas. No entanto, o hábito de usar peças novas sem lavá-las pode representar um risco para a saúde da pele, especialmente entre quem tem maior sensibilidade ou histórico de alergias.

Segundo a médica dermatologista Regina Buffman, a recomendação é que toda roupa nova passe pela máquina de lavar antes do primeiro uso. A medida ajuda a remover parte dos resíduos químicos e das impurezas acumuladas ao longo do processo de fabricação, transporte, armazenamento e exposição nas lojas.

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"Durante toda a cadeia de produção e comercialização, as roupas entram em contato com diferentes substâncias químicas e também são manuseadas por diversas pessoas. A primeira lavagem reduz significativamente esses resíduos e diminui o risco de irritações na pele", explica a especialista.

Muitas roupas também são tratadas com diversas substâncias, como fungicidas, agentes de acabamento químico e fragrâncias, que reduzem as rugas, prolongam a vida útil, resistem a manchas e mofo e mantêm as peças com um cheiro agradável.

Quais os riscos?

O uso de roupas novas sem lavagem pode desencadear sintomas como vermelhidão, coceira, ardor e dermatite de contato. Embora pessoas com dermatite atópica, alergias ou pele sensível sejam as mais vulneráveis, qualquer indivíduo pode apresentar reações dependendo da substância presente no tecido e do tempo de contato com a pele.

Entre os principais agentes que podem causar desconforto estão resíduos de corantes, fixadores de tinta, resinas utilizadas para evitar que o tecido amasse e conservantes empregados durante a fabricação das peças.

Além dos produtos químicos, poeira, partículas acumuladas durante o transporte e o armazenamento também podem permanecer nas roupas até chegarem ao consumidor. Ácaros, bactérias e outros microrganismos ambientais também podem ser adquiridos durante o transporte, armazenamento ou pelo manuseio nas lojas.

“Em geral, esses agentes não representam risco para indivíduos saudáveis, mas podem causar desconforto ou favorecer irritações, especialmente em pessoas com pele sensível ou imunidade comprometida”, explica Regina.

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A dermatologista destaca que lavar a peça antes do uso reduz de forma significativa a presença desses resíduos químicos e impurezas, mas não elimina completamente todos os potenciais agentes irritantes.

Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade ao próprio tecido ou aos corantes utilizados na fabricação. Nesses casos, a recomendação é optar por tecidos naturais, como o algodão, utilizar sabão neutro e evitar amaciantes ou produtos muito perfumados, que também podem provocar reações alérgicas.

"De modo geral, a primeira lavagem é uma medida simples e eficaz para tornar o uso da roupa mais seguro e confortável, principalmente para peles sensíveis”, orienta a dermatologista.

A especialista reforça que incorporar o hábito de lavar roupas novas antes de usá-las é uma medida preventiva importante. Além de reduzir a exposição a resíduos químicos e impurezas, o cuidado contribui para preservar a saúde da pele e minimizar o risco de alergias e irritações, garantindo mais conforto no dia a dia.