Relembre como seu time estava antes da pausa do Brasileirão

Antes do apito final da Copa, o Brasileirão retorna com dois jogos na quinta-feira (16/07). Botafogo enfrenta Santos no Nilton Santos, enquanto Vasco desafia Vitória no Barradão. Os times prometem emoções já nas primeiras partidas, com olhos voltados para o desempenho das equipesRafael Rodrigues/EC Bahia
O Palmeiras larga na frente do Brasileirão, liderando com 41 pontos após 18 partidas. A equipe terá que manter o ritmo competitivo para segurar a liderança, especialmente com o Flamengo, vice-líder, que ainda tem um jogo a menos
Na vice-liderança, o Flamengo acumula 34 pontos. Fluminense, terceiro, está com 31 pontos. Esse equilíbrio de força no topo promete grande disputa nas rodadas seguintes, com ambos os times mirando posições na Libertadores
Bahia e Coritiba estão empatados em sexto com 26 pontos, com Bahia à frente por critérios de desempate. A diferença mínima entre as equipes invade o campo com rivalidade e paixão
Chape amarga a última posição com apenas 9 pontos. A equipe luta pela sobrevivência na liga em meio a desafios intensos contra times mais estabelecidos. Cada jogo é uma batalha por um ponto valioso
Vasco está na zona de rebaixamento com 20 pontos, e a recente troca de treinador evidencia o clima de urgência. Ajustes na tática serão cruciais para escapar do Z4 e assegurar posição na elite
Red Bull Bragantino ocupa o quinto lugar, com 29 pontos, ainda sonhando em entrar no G4. Este time jovem é uma ameaça constante aos líderes, buscando garantir vaga na fase preliminar da Libertadores
Os jogos da 19ª rodada prometem momentos decisivos. Com Palmeiras enfrentando Coritiba e Corinthians jogando contra Remo, as emoções são garantidas. Os times precisam de estratégias precisas para alavancar posições
O retorno do Brasileirão, mesmo durante a Copa, acentua a paixão nacional pelo futebol. Torcedores por todo o país se preparam para vibrar e torcer pelos seus times, cada jogo é uma festa