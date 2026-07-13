FUTEBOL

Relembre como seu time estava antes da pausa do Brasileirão

Principal campeonato nacional do país foi paralisado no dia 31 de maio para a realização da Copa do Mundo

Por Correio Braziliense
Reprodução/CBF

Brasileirão volta antes do fim da Copa

Antes do apito final da Copa, o Brasileirão retorna com dois jogos na quinta-feira (16/07). Botafogo enfrenta Santos no Nilton Santos, enquanto Vasco desafia Vitória no Barradão. Os times prometem emoções já nas primeiras partidas, com olhos voltados para o desempenho das equipes

 Rafael Rodrigues/EC Bahia

Palmeiras lidera com 41 Pontos

O Palmeiras larga na frente do Brasileirão, liderando com 41 pontos após 18 partidas. A equipe terá que manter o ritmo competitivo para segurar a liderança, especialmente com o Flamengo, vice-líder, que ainda tem um jogo a menos

César Greco/Palmeiras

Flamengo e Fluminense no topo

Na vice-liderança, o Flamengo acumula 34 pontos. Fluminense, terceiro, está com 31 pontos. Esse equilíbrio de força no topo promete grande disputa nas rodadas seguintes, com ambos os times mirando posições na Libertadores

Flamengo/Divulgação

Bahia e Coritiba empatados

Bahia e Coritiba estão empatados em sexto com 26 pontos, com Bahia à frente por critérios de desempate. A diferença mínima entre as equipes invade o campo com rivalidade e paixão

JP Pacheco/Coritiba

Chapecoense na lanterna

Chape amarga a última posição com apenas 9 pontos. A equipe luta pela sobrevivência na liga em meio a desafios intensos contra times mais estabelecidos. Cada jogo é uma batalha por um ponto valioso

Vitor Silva/Botafogo

Zona de rebaixamento: Vasco em alerta

Vasco está na zona de rebaixamento com 20 pontos, e a recente troca de treinador evidencia o clima de urgência. Ajustes na tática serão cruciais para escapar do Z4 e assegurar posição na elite

Matheus Lima/Vasco

Red Bull Bragantino ameaça G4

Red Bull Bragantino ocupa o quinto lugar, com 29 pontos, ainda sonhando em entrar no G4. Este time jovem é uma ameaça constante aos líderes, buscando garantir vaga na fase preliminar da Libertadores

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Apostas em jogos da próxima semana

Os jogos da 19ª rodada prometem momentos decisivos. Com Palmeiras enfrentando Coritiba e Corinthians jogando contra Remo, as emoções são garantidas. Os times precisam de estratégias precisas para alavancar posições

Maurenilson Freire/CB/D.A Press

Paixão pelo futebol aquece o Brasil

O retorno do Brasileirão, mesmo durante a Copa, acentua a paixão nacional pelo futebol. Torcedores por todo o país se preparam para vibrar e torcer pelos seus times, cada jogo é uma festa

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

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