Animais Bisão de quase uma tonelada arremessa idoso no ar em parque nacional dos Estados Unidos; imagens impressionam O vídeo impressionante de um idoso sendo perseguido e atacado por um bisão no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, ganhou enorme repercussão nas redes sociais. O incidente foi registrado pelo fotógrafo Mike MacLeod, que relatou que o animal inicialmente investiu contra uma caminhonete antes de perseguir o homem, que tentou se proteger atrás de uma árvore. Por Flipar

Reprodução/Mike MacLeod