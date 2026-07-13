Animais Conheça animais que vivem por pouco tempo e por que isso acontece Diferentemente da escala humana de décadas de vida, diversas espécies na natureza vivem sob uma lógica completamente diferente — e bastante curiosa. Eles fazem uso de uma tática evolutiva eficaz para garantir a sobrevivência em ambientes hostis ou sazonais, sobrevivendo apenas por meses, semanas ou até dias. Por Flipar

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