Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (14/7), cinco loterias: os concursos 3031 da Mega-Sena; o 3735 da Lotofácil; o 7065 da Quina; o 2415 da Timemania e o 1245 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 24 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 5 milhões / Timemania: R$ 3 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54
16 - 18 - 20 - 40 - 56
04 - 10 - 11 - 21 - 42 - 44 - 69. O time do coração é o 79 (Volta Redonda/RJ)
03 - 05 - 07 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
08 - 10 - 13 - 22 - 25 - 27 - 31. O mês da sorte é 04 (Março)