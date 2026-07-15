Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (15/7), seis loterias: os concursos 7066 da Quina; o 2983 da Dupla Sena; o 1246 do Dia de Sorte; a 3736 da Lotofácil; o 372 da +Milionária; o 2950 da Lotomania e o 873 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 6 milhões / Lotomania: R$ 525 mil / +Milionária: R$ 73 milhões / Dupla Sena: R$ 950 mil e R$ 46 mil / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 3 milhões
01 - 04 - 13 - 29 - 40 - 46 no primeiro sorteio; 06 - 21 - 28 - 33 - 42 - 46 no segundo
12 - 14 - 30 - 47 - 76
00 - 04 - 07 - 09 - 11 - 23 - 25 - 26 - 29 - 36 - 44 - 48 - 64 - 65 - 68 - 73 - 74 - 78 - 83 - 90
03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23
03 - 13 - 14 - 28 - 30 - 49. Os trevos sorteados foram: 1 - 5
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 2
01 - 08 - 09 - 17 - 19 - 21 - 22. O mês da sorte é 10 (Outubro)