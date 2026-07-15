Galeria Por que o uso da melatonina pode conter riscos a longo prazo Muita gente recorre à melatonina para melhorar o sono. Ela é vendida em comprimidos, gotas ou gomas. No entanto, o uso sem orientação médica pode trazer riscos, pois a substância não é apenas um suplemento, mas um hormônio que atua diretamente na fisiologia humana. Por Flipar

imagem gerada por i.a