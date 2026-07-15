Estilo de Vida Berrante: o instrumento que ecoa tradição e orienta a vida no campo O berrante produz um dos sons mais característicos do interior do Brasil, relacionado à rotina dos boiadeiros. Seu toque ecoa por grandes distâncias e organiza o trabalho no campo. Feito geralmente de chifre de boi, o instrumento é moldado artesanalmente. O tamanho influencia o timbre e a potência do som emitido. Por Flipar

Reprodução do Youtube