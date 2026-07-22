Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (22/7), sete loterias: os concursos 7072 da Quina; o 2986 da Dupla Sena; o 3742 da Lotofácil; o 1252 do Dia de Sorte, o 374 da +Milionária; o 2953 da Lotomania e o 876 da Super Sete
Quina: R$ 12 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 75 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 46 mil / Dia de Sorte: R$ 100 mil / Super Sete: R$ 3 milhões
04 - 14 - 21 - 34 - 38 - 45 no primeiro sorteio; 01 - 15 - 16 - 28 - 41 - 44 no segundo
03 - 13 - 25 - 56 - 65
00 - 01 - 10 - 11 - 16 - 17 - 29 - 30 - 31 - 38 - 56 - 57 - 65 - 75 - 88 - 89 - 90 - 95 - 96 - 98
01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23
02 - 04 - 08 - 28 - 30 - 37. Os trevos sorteados foram: 1 - 4
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 7
03 - 04 - 07 - 14 - 20 - 22 - 28. O mês da sorte é 06 (Junho)