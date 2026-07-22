Bruno, em homenagem a Bruno Fernandes, um dos principais jogadores portugueses, foi o nome mais escolhido para cachorros em 2026, segundo o O Dia. Esse nome reflete o amor dos especialistas caninos por futebol e seus astros.
Lionel Messi, a estrela argentina, também foi homenageado com frequência em 2026. De acordo com o O Dia, muitos cães receberam o nome 'Messi', destacando o carisma e prestígio contínuo deste ícone do futebol
O fenômeno Neymar Jr. continua a influenciar não apenas no futebol, mas também na escolha de nomes de pets. Conforme informado pelo O Dia, o nome ‘Neymar’ foi amplamente escolhido por amantes do esporte no Brasil
Nome relacionado ao brasileiro Raphinha, 'Rafinha' foi frequentemente visto em cachorros em 2026. Conforme relatado pelo O Dia, isso reflete a paixão contínua pelo talento nacional e sua performance em campo
Inspirado no senegalês Sadio Mané, 'Mané' tem ganhado popularidade. Dados de O Dia mostram que muitos cães foram batizados assim, refletindo a admiração por sua energia e habilidades em campo
Vinícius Júnior, promessa do futebol brasileiro, inspira muitos donos. Segundo o O Dia, seu carisma e habilidade atraem fãs a batizarem seus cães de 'Vini Jr.'
Danilo, lateral da seleção brasileira, influenciou muitos donos a escolherem seu nome para pets. O O Dia informa que a valorização do futebol pelo público reflete essa escolha
O jovem argentino Julian Álvarez tem seu nome representado em cachorros por todo o Brasil. De acordo com o O Dia, sua ascensão no futebol trouxe simpatia e emoção aos lares brasileiros
Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, lendas do futebol, foram homenageados como nomes de cães por toda parte. A influência destes jogadores é reforçada por dados do O Dia, destacando sua popularidade
O futebol não é apenas um esporte no Brasil; é um laço cultural, até na escolha dos nomes de pets. Essa tendência, destacada pelo O Dia, demonstra como a paixão por jogadores de futebol molda aspectos do cotidiano brasileiro