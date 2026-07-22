Galeria Destino pouco conhecido do RS guarda um dos maiores santuários de aves da América do Sul; conheça Mostardas Entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico existe um dos cenários mais singulares do litoral do Rio Grande do Sul. É nesse estreito trecho de terra que fica Mostardas, município conhecido por sua forte herança açoriana, por suas paisagens preservadas e por servir de abrigo para milhares de aves migratórias que percorrem o continente norte-americano todos os anos. Por Flipar

Wikimedia Commons/Katia Click