Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (3/8), cinco loterias: os concursos 7082 da Quina, o 3752da Lotofácil, o 2958 da Lotomania, 2991 da Dupla-Sena, o 1262 do Dia de Sorte, e o 881 da Super Sete
Quina: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 6 milhões / Dupla Sena: R$ 420 mil e R$ 40 mil / Dia de Sorte: R$ 100 mil / Super Sete: R$ 4 milhões
03 - 23 - 24 - 27 - 37 - 38 no primeiro sorteio; 01 - 19 - 29 - 30 - 44 - 49 no segundo
17 - 38 - 50 - 63 - 78
03 - 04 - 07 - 11 - 12 - 21 - 26 - 33 - 38 - 71 - 73 - 74 - 78 - 80 - 84 - 88 - 89 - 92 - 94 - 95
02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 7
03 - 06 - 13 - 15 - 18 - 24 - 26. O mês da sorte é 01 (Janeiro)