Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Mega-Sena: R$ 133 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 3 milhões / Timemania: R$ 6 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil
03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54
15 - 26 - 45 - 73 - 77
11 - 18 - 30 - 32 - 36 - 41 - 60. O time do coração é o 75 (Tombense/MG)
01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 14 - 17. O mês da sorte é 12 (Dezembro)
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (4/8), cinco loterias: os concursos 3040 da Mega-Sena; o 3753 da Lotofácil; o 7083 da Quina; o 2424 da Timemania e o 1263 do Dia de Sorte