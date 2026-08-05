Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária, Dia de Sorte, e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (5/8), seis loterias: os concursos 7084 da Quina; o 2992 da Dupla Sena; o 3754 da Lotofácil; o 1264 do Dia de Sorte, o 378 da +Milionária; o 2959 da Lotomania e o 882 da Super Sete
Quina: R$ 4 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 80 milhões / Dupla Sena: R$ 567 mil e R$ 38 mil / Super Sete: R$ 4 milhões / Lotomania: R$ 6 milhões / Dia de Sorte: R$ 300 mil
10 - 14 - 16 - 21 - 30 - 31 no primeiro sorteio; 02 - 11 - 34 - 35 - 38 - 48 no segundo
17 - 22 - 36 - 54 - 63
05 - 08 - 10 - 12 - 22 - 27 - 33 - 35 - 36 - 43 - 49 - 50 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 - 70 - 74 - 93
01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25
07 - 08 - 09 - 15 - 46 - 49. Os trevos sorteados foram: 5 - 2
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 3
04 - 07 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22. O mês da sorte é 06 (Junho)