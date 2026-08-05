Estilo de Vida Óculos escuros: muito além da estética, um aliado da saúde dos olhos Os óculos escuros vão muito além da moda. Além de protegerem a visão da luminosidade intensa, carregam uma história de inovação e adaptação. Seus antecessores surgiram há séculos entre os inuítes, que usavam peças de osso ou marfim com pequenas fendas para reduzir o reflexo da neve. Por Flipar

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