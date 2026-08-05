Óculos escuros: muito além da estética, um aliado da saúde dos olhos

Na Roma Antiga, relatos indicam que o imperador Nero assistia a combates de gladiadores por meio de uma esmeralda polida para reduzir o brilho. Já os óculos escuros modernos só se popularizaram e ganharam o formato atual ao longo do século 20.
A indústria óptica cresceu nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930, impulsionando a produção em larga escala de óculos escuros. Pouco depois, estrelas de Hollywood transformaram o acessório em um símbolo de elegância, mistério e modernidade.
Com o sucesso do acessório, as marcas passaram a associar os óculos escuros ao glamour e à moda. Durante a Segunda Guerra Mundial, modelos especiais também foram desenvolvidos para pilotos militares, ajudando a reduzir o excesso de luminosidade em grandes altitudes.
Os modelos usados por pilotos inspiraram os famosos óculos aviador, que deixaram o ambiente militar e se tornaram um clássico da moda. Desde então, diferentes estilos acompanharam as tendências de cada época, do visual rebelde dos anos 1950 ao colorido dos anos 1970 e ao design minimalista dos anos 2000.
Embora também sejam um acessório de moda, a principal função dos óculos escuros é proteger a saúde dos olhos. Lentes com proteção contra os raios UVA e UVB ajudam a reduzir o risco de problemas como fotoqueratite, catarata precoce e lesões na retina, sendo especialmente importantes para crianças e idosos.
Os oftalmologistas recomendam verificar se as lentes oferecem proteção certificada contra os raios UV. Óculos escuros sem esse filtro podem ser mais prejudiciais do que não usar nenhum, pois a pupila se dilata e permite a entrada de uma quantidade maior de radiação ultravioleta.
Outro cuidado importante é escolher lentes de boa qualidade. Produtos mal fabricados podem causar distorções na visão, dores de cabeça e fadiga ocular. Por isso, o ideal é optar por óculos de procedência confiável e, sempre que possível, com orientação de um oftalmologista ou óptico qualificado.
Os óculos escuros também podem ser escolhidos de acordo com a atividade. Lentes polarizadas reduzem os reflexos da água, do asfalto e de outras superfícies, proporcionando maior conforto visual e sendo indicadas para motoristas, ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre.