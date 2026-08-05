Galeria O segredo do “estalinho”: por que alguns doces fazem esse som irresistível ao morder A sensação de ouvir e sentir um 'estalinho' ao morder certos doces não acontece por acaso. Ela depende da estrutura formada pelo açúcar ou pela manteiga de cacau, que se rompe de maneira característica durante a mordida. Por Flipar

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