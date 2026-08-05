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O segredo do “estalinho”: por que alguns doces fazem esse som irresistível ao morder

A sensação de ouvir e sentir um 'estalinho' ao morder certos doces não acontece por acaso. Ela depende da estrutura formada pelo açúcar ou pela manteiga de cacau, que se rompe de maneira característica durante a mordida.

Por Flipar
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No crème brûlée, o açúcar é aquecido até caramelizar e formar uma fina película rígida. Ao ser quebrada pela colher, essa camada produz o estalo que tornou a sobremesa famosa.

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Quando o açúcar derrete e esfria rapidamente, forma uma estrutura dura e vítrea. Essa superfície se parte em pequenos fragmentos ao ser mordida, criando o som característico.

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O chocolate só ganha o estalo perfeito quando passa pela temperagem. Esse processo organiza corretamente os cristais da manteiga de cacau, deixando a barra firme, brilhante e crocante.

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Se o chocolate for mal temperado ou derreter e endurecer novamente de forma inadequada, perde parte da crocância. O resultado é uma textura mais macia e sem o estalo típico.

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Confeiteiros costumam usar o estalo como sinal de preparo correto. Em chocolates e caramelos, esse som revela que a estrutura interna ficou firme e bem formada.

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O açúcar absorve água com facilidade. Em ambientes úmidos, caramelos e coberturas podem amolecer, perdendo a rigidez e, consequentemente, o estalo ao serem quebrados.

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A experiência de comer um doce envolve visão, aroma, textura e até audição. O estalo aumenta a sensação de frescor, qualidade e prazer, tornando a sobremesa ainda mais marcante.

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