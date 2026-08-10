Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, Dia de Sorte e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (10/8), cinco loterias: os concursos 7088 da Quina, o 3758 da Lotofácil, o 2961 da Lotomania, 2994 da Dupla-Sena, o 1268 do Dia de Sorte e o 884 da Super Sete.
Quina: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 9 milhões / Dupla Sena: R$ 904 mil e R$ 46 mil / Dia de Sorte: R$ 650 mil / Super Sete: R$ 5 milhões
05 - 17 - 22 - 36 - 38 - 50 no primeiro sorteio; 01 - 14 - 21 - 32 - 46 - 49 no segundo
16 - 26 - 41 - 42 - 67
04 - 09 - 10 - 20 - 25 - 26 - 32 - 38 - 39 - 47 - 50 - 52 - 53 - 58 - 62 - 63 - 77 - 80 - 89 - 91
01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 24 - 25
Coluna 1: 9 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 0
08 - 12 - 19 - 22 - 23 - 26 - 28. O mês da sorte é 10 (Outubro)