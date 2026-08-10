Galeria Símbolo da Guerra Fria, Muro de Berlim dividiu a cidade por 28 anos; relembre a história Em 13 de agosto de 1961, começou a construção do Muro de Berlim, que se tornaria um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Na madrugada daquele domingo, forças da Alemanha Oriental fecharam as passagens para Berlim Ocidental com barreiras e arame farpado. A estrutura foi posteriormente reforçada e transformada em um complexo sistema de fronteira. Por Flipar

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