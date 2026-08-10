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Símbolo da Guerra Fria, Muro de Berlim dividiu a cidade por 28 anos; relembre a história

Em 13 de agosto de 1961, começou a construção do Muro de Berlim, que se tornaria um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Na madrugada daquele domingo, forças da Alemanha Oriental fecharam as passagens para Berlim Ocidental com barreiras e arame farpado. A estrutura foi posteriormente reforçada e transformada em um complexo sistema de fronteira.

Por Flipar
Reprodução/ Sem Fronteira

O muro criou uma separação física entre a ocidental República Federal da Alemanha (RFA), alinhada ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, e a oriental República Democrática Alemã (RDA), sob a influência comunista dos soviéticos.

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A divisão da Alemanha aconteceu oficialmente em 1949, como desdobramento do desfecho da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota das forças nazistas comandadas por Adolf Hitler, o país foi inicialmente separado em quatro zonas de ocupação e, anos depois, ocorreu a efetiva separação em duas nações.

domínio público

O fechamento da fronteira, que se estendia por 164 quilômetros, foi uma reação do governo socialista da Alemanha Oriental à fuga em larga escala de seus habitantes para o lado ocidental.

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Em meio à crise econômica, centenas de milhares de alemães orientais haviam se deslocado desde 1949 para a Alemanha Ocidental em busca de melhores condições de vida e tentando escapar do centralizador governo local.

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A mobilização de soldados para a construção da barreira fez parte de um plano secreto da Alemanha Oriental, batizado de Operação Rosa.

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A operação, que pegou de surpresa as populações dos dois lados, assim como o governo dos Estados Unidos, levou apenas cinco horas para bloquear as duas zonas berlinenses.

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A cidade, então com quatro milhões de habitantes, acordou com famílias, amigos e trabalhadores bruscamente separados. Houve relatos de que até recém-nascidos acabaram distanciados de suas mães pela medida repentina, sem aviso prévio.

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No mesmo dia, o governo da Alemanha Oriental deslocou 10 mil homens para evitarem protestos e tentativas de sabotar o bloqueio.

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Tempos depois, as barreiras foram transformadas pelas autoridades orientais em um muro de concreto.

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Nos anos seguintes, houve casos de pessoas que conseguiram driblar a barreira das mais diversas formas e entrar na Alemanha Ocidental.

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Uma das fugas mais espetaculares aconteceu em 5 de outubro de 1964, quando cerca de 60 pessoas se deslocaram por meio de um túnel escavado por um grupo de jovens berlinenses a partir de uma padaria abandonada.

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Com as seguidas fugas, o governo oriental passou a reforçar a segurança do muro com guardas autorizados a atirar em quem tentasse atravessar a barreira de concreto.

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Estima-se que mais de 150 mil pessoas foram assassinadas quando tentavam fugir após o aumento da repressão na área por parte do governo socialista.

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O Muro de Berlim dividiu a capital alemã por 28 anos, de 1961 até a passagem de 9 para 10 de novembro de 1989, quando uma multidão munida de pás, picaretas e outros instrumentos começou a demolir a estrutura de concreto.

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A queda do Muro de Berlim foi uma consequência do desmoronamento do bloco comunista, em meio à grave crise econômica e política. No fim de 1991, ocorreria a dissolução da União Soviética, que levaria as 15 ex-repúblicas a se tornarem países independentes.

Reprodução de vídeo TV Globo

A reunificação da Alemanha ocorreu durante o ano de 1990. O final do processo se deu em 3 de outubro. Desde então, a data é feriado nacional em celebração ao Dia da Unidade Alemã.

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