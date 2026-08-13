Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (13/8), cinco loterias: os concursos 3043 da Mega-Sena; o 3759 da Lotofácil; o 7089 da Quina; o 2427 da Timemania e o 1269 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 4 milhões / Timemania: R$ 8 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil
04 - 15 - 17 - 40 - 55 - 58
05 - 42 - 53 - 57 - 59
15 - 27 - 49 - 51 - 70 - 76 - 80. O time do coração é o 19 (Botafogo/SP)
01 - 03 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25
05 - 07 - 12 - 24 - 29 - 30 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro)