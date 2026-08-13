Suurpiim: conheça o leite fermentado tradicional da Estônia

Consumido puro ou acompanhado de outros alimentos, continua presente na culinária estoniana e hoje também é produzido comercialmente. Veja a seguir curiosidades sobre sua história, características e consumo.
Antes da refrigeração moderna, a fermentação era uma maneira tradicional de prolongar a conservação do leite e aproveitar melhor o alimento. Na Estônia, produtos lácteos fermentados como o suurpiim passaram a fazer parte dos hábitos alimentares ao longo de gerações. Com o tempo, seu consumo se incorporou à tradição culinária do país.
Tradicionalmente, o suurpiim era obtido pela fermentação do leite, processo em que bactérias lácticas aumentam sua acidez e modificam sua consistência. O resultado é um leite fermentado de sabor ácido característico e textura levemente espessa. A técnica simples atravessou gerações e permanece ligada aos hábitos alimentares da Estônia.
Como derivado do leite, o suurpiim fornece nutrientes como proteínas e cálcio, além de vitaminas presentes nos laticínios. Durante a fermentação, parte da lactose é transformada pelas bactérias lácticas, o que pode tornar produtos fermentados mais bem tolerados por algumas pessoas. Seu valor nutricional, porém, varia conforme o leite e o processo de fabricação.
Na Estônia, o suurpiim faz parte da tradição alimentar e pode ser consumido puro ou como acompanhamento de diferentes refeições. Uma combinação tradicional é servi-lo com batatas, alimento muito presente na culinária do país. Essa presença à mesa ajuda a preservar hábitos transmitidos entre gerações.
Hoje, o suurpiim também é produzido industrialmente, com culturas de bactérias lácticas e processos controlados de fermentação. Pode ser encontrado no mercado estoniano em diferentes versões, com variações de teor de gordura, consistência e sabor. Assim, um alimento de longa tradição permanece presente no cotidiano contemporâneo do país.
Embora possa lembrar o iogurte, o suurpiim é um produto fermentado com características próprias, determinadas pelas culturas utilizadas e pelo processo de fabricação. Em geral, apresenta sabor ácido e consistência que pode variar de mais líquida a levemente espessa. Essa particularidade o coloca entre os tradicionais leites fermentados consumidos no norte da Europa.