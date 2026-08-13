Suurpiim: conheça o leite fermentado tradicional da Estônia

Como derivado do leite, o suurpiim fornece nutrientes como proteínas e cálcio, além de vitaminas presentes nos laticínios. Durante a fermentação, parte da lactose é transformada pelas bactérias lácticas, o que pode tornar produtos fermentados mais bem tolerados por algumas pessoas. Seu valor nutricional, porém, varia conforme o leite e o processo de fabricação.