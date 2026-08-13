Estilo de Vida Garrafinhas reutilizáveis exigem cuidados: veja como evitar o acúmulo de bactérias As garrafinhas térmicas reutilizáveis se tornaram companheiras frequentes no trabalho, nos estudos, na academia e nos deslocamentos do dia a dia. Práticas e úteis para manter a hidratação, elas também exigem cuidados constantes com higiene e conservação. Quando a limpeza é negligenciada, resíduos e microrganismos podem se acumular em diferentes partes do recipiente. Por Flipar

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