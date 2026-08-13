Garrafinhas reutilizáveis exigem cuidados: veja como evitar o acúmulo de bactérias

O uso de garrafas reutilizáveis é uma alternativa prática e sustentável, mas exige cuidados com a higiene. Estudos mostram que esses recipientes podem acumular diferentes microrganismos quando não são lavados adequadamente, especialmente em áreas de difícil acesso, como tampas, bicos e vedações.
Manter água por longos períodos na garrafa, especialmente em temperatura ambiente, pode favorecer a multiplicação de microrganismos já presentes no recipiente. Parte da contaminação pode ocorrer durante o próprio uso, pelo contato com a boca, as mãos e diferentes superfícies ao longo do dia.
Compartilhar garrafas também pode facilitar a transmissão de microrganismos presentes na saliva. Além disso, bebidas açucaradas, leite e preparações com suplementos proteicos deixam resíduos que favorecem a proliferação de bactérias e fungos quando o recipiente não é lavado adequadamente após o uso.
Apenas enxaguar a garrafa com água pode não ser suficiente para remover resíduos e o biofilme formado por microrganismos. A limpeza deve ser feita regularmente com água e detergente, utilizando uma escova para alcançar o fundo e outras áreas difíceis. Tampas, bicos, canudos e vedações também precisam ser desmontados, quando possível, e higienizados separadamente.
O material da garrafa também merece atenção. Vidro, aço inoxidável e plásticos próprios para contato com alimentos podem ser utilizados com segurança quando estão em boas condições e são usados conforme as orientações do fabricante. Recipientes plásticos muito riscados, desgastados ou expostos a temperaturas inadequadas devem ser substituídos.
O mau cheiro é um sinal de que a garrafa precisa de atenção. Odores persistentes, mesmo depois de uma higienização cuidadosa, podem indicar resíduos acumulados ou contaminação em partes difíceis de limpar. Se o problema continuar, especialmente em recipientes desgastados, com rachaduras ou vedações deterioradas, o mais indicado é substituí-los.
Depois da lavagem, a secagem também merece atenção. O ideal é deixar a garrafa e suas peças secarem completamente antes de montá-las e guardá-las, evitando mantê-las fechadas enquanto ainda estão úmidas. A umidade retida, especialmente em tampas, canudos e vedações, pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias.