Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (14/8), cinco loterias: os concursos 7092 da Quina; o 2996 da Dupla Sena; o 3762 da Lotofácil; o 2963 da Lotomania, o 1272 do Dia de Sorte e o 886 da Super Sete