Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (14/8), cinco loterias: os concursos 7092 da Quina; o 2996 da Dupla Sena; o 3762 da Lotofácil; o 2963 da Lotomania, o 1272 do Dia de Sorte e o 886 da Super Sete
Quina: R$ 5 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 11 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 47 mil / Dia de Sorte: R$ 300 mil / Super Sete: R$ 5 milhões
06 - 12 - 14 - 15 - 27 - 30 no primeiro sorteio; 09 - 17 - 18 - 24 - 25 - 41 no segundo
23 - 30 - 47 - 70 - 80
00 - 09 - 11 - 15 - 16 - 25 - 31 - 33 - 35 - 38 - 39 - 41 - 42 - 52 - 63 - 70 - 74 - 79 - 83 - 89
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 25
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 9
01 - 02 - 05 - 11 - 18 - 20 - 23. O mês da sorte é 05 (Maio)