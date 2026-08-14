Melamina na cozinha: cuidados e riscos por trás de pratos, copos e travessas

No entanto, apesar dessas vantagens, existem questões importantes relacionadas a como e onde usar esse material de melamina que muitas pessoas desconhecem.
A melamina pode apresentar riscos à saúde dependendo da forma como é utilizada e, por esse motivo, é importante compreender suas características, aplicações e limitações. Conhecer os cuidados adequados no manuseio pode ajudar a evitar problemas e garantir um uso mais seguro no dia a dia.
A melamina é, basicamente, uma substância química rica em nitrogênio, muito utilizada pela indústria na fabricação de resinas e diferentes tipos de materiais. Além dos utensílios de cozinha, as resinas à base de melamina podem ser empregadas em revestimentos, laminados, alguns artigos esportivos e materiais com propriedades retardantes de chama.
Quando expostos a altas temperaturas ou em contato com alimentos muito ácidos, utensílios de melamina podem favorecer a migração da substância para os alimentos. Por isso, é recomendável evitar seu uso com preparações muito quentes e ácidas, como molhos de tomate e alimentos ou bebidas à base de vinagre, laranja e limão.
Caso seja ingerida em quantidades elevadas, a melamina pode afetar principalmente os rins e o sistema urinário. A intoxicação pode favorecer a formação de cristais e cálculos renais e, em situações graves, provocar danos aos rins. O risco depende, entre outros fatores, da quantidade ingerida e do tempo de exposição.
A limpeza dos utensílios de melamina deve ser feita com sabão neutro e esponja macia, evitando produtos abrasivos. Água fria ou morna pode ser utilizada normalmente. O principal cuidado é não expor o material a temperaturas muito elevadas.
É recomendável não levar recipientes de melamina ao micro-ondas para aquecer alimentos, a menos que o fabricante indique expressamente que o produto é adequado para esse uso. Eles também não devem ser utilizados para cozinhar. Assim, a opção mais segura é usar pratos e travessas de melamina para servir alimentos frios ou em temperatura ambiente.