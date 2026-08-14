Cílios: pequenos fios que exercem uma grande função na proteção dos olhos

Além disso, funcionam como sensores extremamente sensíveis. Quando algo se aproxima ou toca os cílios, terminações nervosas podem desencadear o reflexo de piscar, fazendo com que as pálpebras se fechem rapidamente. Esse mecanismo automático ajuda a proteger os olhos contra insetos, partículas e outros possíveis agentes irritantes.
Os cílios celulares estão presentes em organismos de diferentes grupos e desempenham funções variadas. Em certos protozoários ciliados, como os paramécios, essas pequenas estruturas semelhantes a filamentos permitem a locomoção e também ajudam a movimentar a água ao redor da célula, contribuindo para a captura de alimento e a interação com o ambiente.
Nos seres humanos, a pálpebra superior geralmente possui mais cílios do que a inferior, podendo reunir cerca de 90 a 160 fios, enquanto a inferior costuma apresentar aproximadamente 75 a 80. Os cílios passam por um ciclo natural de crescimento, repouso e queda, que pode durar vários meses. Por isso, perder alguns fios diariamente é normal, já que novos cílios crescem gradualmente para substituí-los.
Outra função dos cílios é ajudar a controlar a quantidade de luz que chega aos olhos. Por sua posição e curvatura, eles podem reduzir parcialmente a incidência direta de luz e o ofuscamento. Assim, complementam a proteção oferecida pelas pálpebras, embora essa não seja sua principal função.
Em relação aos cuidados com os cílios, alguns hábitos simples ajudam a preservar a saúde da região dos olhos. É importante manter as pálpebras e os cílios limpos e retirar completamente a maquiagem antes de dormir, sempre com movimentos delicados e produtos adequados para a área dos olhos.
Também é recomendável evitar esfregar ou coçar os olhos, especialmente com as mãos sujas. Esse hábito pode irritar a região, levar microrganismos para perto dos olhos e até danificar os fios. Além disso, o atrito frequente pode enfraquecer os cílios e favorecer sua queda.
Alongamentos e cílios postiços exigem cuidados, pois a aplicação inadequada ou produtos de baixa qualidade podem causar irritações e alergias. O ideal é procurar profissionais qualificados, manter boa higiene e suspender o uso diante de qualquer reação.