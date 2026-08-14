Estilo de Vida Cílios: pequenos fios que exercem uma grande função na proteção dos olhos Você já se perguntou para que servem os cílios e qual é a função deles na proteção dos olhos? Eles fazem parte de um conjunto de estruturas protetoras que inclui também as pálpebras e as lágrimas. Os cílios ajudam a impedir que poeira, sujeira e pequenos detritos atinjam a superfície ocular. Por Flipar

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