Quina, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (14/9), cinco loterias: os concursos 7117 da Quina, o 2975 da Lotomania, 3008 da Dupla-Sena, o 1297 do Dia de Sorte e o 898 da Super Sete
Quina: R$ 32 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 71 mil / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 8 milhões
06 - 10 - 37 - 44 - 45 - 46 no primeiro sorteio; 12 - 20 - 28 - 34 - 36 - 42 no segundo
37 - 40 - 44 - 54 - 63
04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 34 - 42 - 43 - 50 - 51 - 55 - 64 - 66 - 77 - 79 - 81 - 84 - 91 - 96
01 - 07 - 08 - 09 - 11 - 19 - 26. O mês da sorte é 11 (Novembro)
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 6