Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (18/9), cinco loterias: os concursos 7121 da Quina; o 3010 da Dupla Sena; o 3783 da Lotofácil; o 1301 do Dia de Sorte, o 2977 da Lotomania e o 900 da Super Sete
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 545 mil / Lotomania: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 89 mil / Dia de Sorte: R$ 300 mil / Super Sete: R$ 8 milhões
01 - 05 - 07 - 14 - 26 - 44 no primeiro sorteio; 04 - 13 - 15 - 16 - 20 - 49 no segundo
22 - 23 - 47 - 60 - 64
01 - 05 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 30 - 37 - 38 - 41 - 42 - 44 - 46 - 47 - 54 - 63 - 87 - 96 - 98
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 1
02 - 07 - 08 - 14 - 15 - 24 - 26. O mês da sorte é 08 (Agosto)