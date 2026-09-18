Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (18/9), cinco loterias: os concursos 7121 da Quina; o 3010 da Dupla Sena; o 3783 da Lotofácil; o 1301 do Dia de Sorte, o 2977 da Lotomania e o 900 da Super Sete