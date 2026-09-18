Galeria Cânions pelo mundo: desfiladeiros impressionantes em terra firme e nas profundezas do mar Cânions são vales profundos com encostas íngremes que formam paisagens impressionantes na superfície terrestre. Sob os oceanos, os cânions submarinos também recortam o relevo do fundo do mar. Conheça alguns desses grandes desfiladeiros pelo mundo (os brasileiros ficarão em outra galeria). Por Flipar

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