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Alho: sabor marcante, versatilidade na cozinha e benefícios para a saúde

Muito presente na cozinha brasileira, o alho confere aroma e sabor marcantes a diferentes pratos. Esse bulbo comestível tem uma longa história de uso culinário e medicinal, com registros em civilizações como a egípcia, a grega e a romana. Hoje, também é estudado por seus possíveis benefícios para a saúde.

Por Flipar
Reprodução Youtube Coisas de quintal

O alho contém compostos estudados por sua ação antimicrobiana, sobretudo em laboratório. Seu consumo pode contribuir para a saúde cardiovascular, mas não substitui medicamentos nem garante o controle do diabetes ou da pressão arterial.

Reprodução Youtube Vida Verde Sistemas Sustentáveis

O alho contém minerais como potássio, cálcio e magnésio, mas as pequenas porções usadas como tempero fornecem quantidades modestas desses nutrientes. Ao ser cortado ou amassado, forma alicina, composto ligado ao aroma característico e estudado por suas possíveis propriedades biológicas.

Imagem Freepik

Ele consta na lista de alimentos funcionais do Ministério da Saúde, por ser rico em sulfetos alílicos, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para reduzir o risco de câncer de cólon.

Aires Mariga / Epagri

O consumo frequente de alho também ajuda a diminuir o colesterol, regular a pressão sanguínea, combater fungos e bactérias no organismo e proteger o coração.

Divulgação

Devido à ação antioxidante e anti-inflamatória proporcionada pela alicina e pelo enxofre o consumo de alho ajuda a proteger as células do cérebro e a diminuir os danos causados ??pelos radicais livres.

Reprodução de vídeo Pixabay

Uma alimentação balanceada potencializa esses resultados, fazendo todos os alimentos trabalharem em conjunto para o bem do nosso metabolismo.

Divulgação Emater/RS-Ascar

O usuário pode preparar chá de alho ou água de alho, que, quando consumidos frequentemente ajudam a diminuir o colesterol e a proteger o coração.

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O alho era considerado uma planta medicinal pelos povos antigos e destaca-se entre as hortaliças como fonte dos sais minerais potássio e zinco e das vitaminas B1 e B6.

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Entre os benefícios do alho, ainda estão sua função termogênica, sua capacidade de combater gripes e resfriados e até mesmo sua propriedade antiqueda para os casos de queda de cabelo devido à inflamação do couro cabeludo.

Amipa/Divulgação

Ultimamente, tem se popularizado o consumo diário de alho antes de dormir. Especialistas do site The Garlic Farm, que representa um empreendimento britânico especializado na produção e venda desse ingrediente, destacam que a prática pode ser benéfica, pois ele pode atuar como relaxante natural.

Flickr Michael Goldrei

Quando na forma de bulbo ou com os “dentes” soltos, o alho deve ficar em condição ambiente, desde que em local arejado, seco e escuro. A umidade faz com que estrague rapidamente e não é recomendado que seja guardado com casca na geladeira.

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O alho é uma das plantas mais antigas cultivadas no mundo. Originário da Ásia Central, ele chegou ao Brasil com os portugueses na época do descobrimento. Existem diferentes tipos como o chinês (branco) e o exótico alho negro.

Reprodução Internet

Diferentemente do parece, o alho negro não é uma outra espécie de hortaliça, mas um processo de tratamento térmico, sem aditivo ou conservante, que pode durar até 40 dias de maturação.

FTM Campus Uberaba/Divulgação

De acordo com a ANAPA (Associação Nacional dos Produtores de Alho), apesar dos alhos de origem distintas apresentarem colorações brancas nas cascas, somente o brasileiro apresenta bordas arroxeadas nas cascas de cada dente, enquanto no alho chinês as bordas são amarronzadas.

Imagem de Leopictures por Pixabay

Também comum nas versões desidratado ou picado com ervas, o alho é sempre aquele trunfo na hora de dar um sabor especial no almoço ou no jantar. Pode ser utilizado como um “substituto” do sal refinado, trazendo benefícios à saúde.

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O alho pode ser usado para temperar carnes, saladas, molhos e macarrão. Ele se insere na família dos condimentos acres. Pode ser utilizado de diversas formas: cru, refogado, picado, em rodelas, etc, conforme os gostos, que são pouco unânimes.

Flickr Jazz Guy

Antes de colocar os dentes na terra na busca por seu plantio, é preciso separá-los com cuidado. As raízes e os dentes devem ficar cobertos, mas de forma superficial, com apenas a parte verde para fora. Esse dente vai servir como nutriente para o crescimento da planta.

Flickr Marco Antonio Lucini

O alho tem referência direta a ideia de afastar o mal. Dessa forma, é conhecido por 'absorver' as impurezas dos ambientes ao redor e, no misticismo, serve como um amuleto para proteção pessoal contra energias maléficas.

Imagem de CUONG_ART por Pixabay

O alho desde a antiguidade é visto como um gerador de proteção. Histórias sobre afastar vampiros são bastante populares, inclusive em filmes e séries. Ele, portanto, é um ótimo absorvente de energias negativas e pode ser usado em diversas simpatias populares.

Imagem de Daniela Mackova por Pixabay

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