Galeria Alho: sabor marcante, versatilidade na cozinha e benefícios para a saúde Muito presente na cozinha brasileira, o alho confere aroma e sabor marcantes a diferentes pratos. Esse bulbo comestível tem uma longa história de uso culinário e medicinal, com registros em civilizações como a egípcia, a grega e a romana. Hoje, também é estudado por seus possíveis benefícios para a saúde. Por Flipar

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