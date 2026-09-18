Alho: sabor marcante, versatilidade na cozinha e benefícios para a saúde

O alho contém compostos estudados por sua ação antimicrobiana, sobretudo em laboratório. Seu consumo pode contribuir para a saúde cardiovascular, mas não substitui medicamentos nem garante o controle do diabetes ou da pressão arterial.
O alho contém minerais como potássio, cálcio e magnésio, mas as pequenas porções usadas como tempero fornecem quantidades modestas desses nutrientes. Ao ser cortado ou amassado, forma alicina, composto ligado ao aroma característico e estudado por suas possíveis propriedades biológicas.
Ele consta na lista de alimentos funcionais do Ministério da Saúde, por ser rico em sulfetos alílicos, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para reduzir o risco de câncer de cólon.
O consumo frequente de alho também ajuda a diminuir o colesterol, regular a pressão sanguínea, combater fungos e bactérias no organismo e proteger o coração.
Devido à ação antioxidante e anti-inflamatória proporcionada pela alicina e pelo enxofre o consumo de alho ajuda a proteger as células do cérebro e a diminuir os danos causados ??pelos radicais livres.
Uma alimentação balanceada potencializa esses resultados, fazendo todos os alimentos trabalharem em conjunto para o bem do nosso metabolismo.
O usuário pode preparar chá de alho ou água de alho, que, quando consumidos frequentemente ajudam a diminuir o colesterol e a proteger o coração.
O alho era considerado uma planta medicinal pelos povos antigos e destaca-se entre as hortaliças como fonte dos sais minerais potássio e zinco e das vitaminas B1 e B6.
Entre os benefícios do alho, ainda estão sua função termogênica, sua capacidade de combater gripes e resfriados e até mesmo sua propriedade antiqueda para os casos de queda de cabelo devido à inflamação do couro cabeludo.
Ultimamente, tem se popularizado o consumo diário de alho antes de dormir. Especialistas do site The Garlic Farm, que representa um empreendimento britânico especializado na produção e venda desse ingrediente, destacam que a prática pode ser benéfica, pois ele pode atuar como relaxante natural.
Quando na forma de bulbo ou com os “dentes” soltos, o alho deve ficar em condição ambiente, desde que em local arejado, seco e escuro. A umidade faz com que estrague rapidamente e não é recomendado que seja guardado com casca na geladeira.
O alho é uma das plantas mais antigas cultivadas no mundo. Originário da Ásia Central, ele chegou ao Brasil com os portugueses na época do descobrimento. Existem diferentes tipos como o chinês (branco) e o exótico alho negro.
Diferentemente do parece, o alho negro não é uma outra espécie de hortaliça, mas um processo de tratamento térmico, sem aditivo ou conservante, que pode durar até 40 dias de maturação.
De acordo com a ANAPA (Associação Nacional dos Produtores de Alho), apesar dos alhos de origem distintas apresentarem colorações brancas nas cascas, somente o brasileiro apresenta bordas arroxeadas nas cascas de cada dente, enquanto no alho chinês as bordas são amarronzadas.
Também comum nas versões desidratado ou picado com ervas, o alho é sempre aquele trunfo na hora de dar um sabor especial no almoço ou no jantar. Pode ser utilizado como um “substituto” do sal refinado, trazendo benefícios à saúde.
O alho pode ser usado para temperar carnes, saladas, molhos e macarrão. Ele se insere na família dos condimentos acres. Pode ser utilizado de diversas formas: cru, refogado, picado, em rodelas, etc, conforme os gostos, que são pouco unânimes.
Antes de colocar os dentes na terra na busca por seu plantio, é preciso separá-los com cuidado. As raízes e os dentes devem ficar cobertos, mas de forma superficial, com apenas a parte verde para fora. Esse dente vai servir como nutriente para o crescimento da planta.
O alho tem referência direta a ideia de afastar o mal. Dessa forma, é conhecido por 'absorver' as impurezas dos ambientes ao redor e, no misticismo, serve como um amuleto para proteção pessoal contra energias maléficas.
O alho desde a antiguidade é visto como um gerador de proteção. Histórias sobre afastar vampiros são bastante populares, inclusive em filmes e séries. Ele, portanto, é um ótimo absorvente de energias negativas e pode ser usado em diversas simpatias populares.