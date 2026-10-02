Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (2/10), seis loterias: os concursos 7133 da Quina; o 3016 da Dupla Sena; o 3795 da Lotofácil; o 2983 da Lotomania; o 1313 do Dia de Sorte e o 906 da Super Sete.
Quina: R$ 16 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 7 milhões / Dupla Sena: R$ 6 milhões e R$ 91 mil / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 10 milhões
10 - 15 - 28 - 39 - 44 - 50 no primeiro sorteio; 06 - 11 - 13 - 15 - 18 - 50 no segundo
19 - 31 - 46 - 49 - 60
12 - 14 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 48 - 50 - 63 - 65 - 73 - 78 - 80 - 82 - 91 - 95 - 98 - 99
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24
Coluna 1: 5 Coluna 2: 5 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 2
07 - 11 - 12 - 15 - 22 - 25 - 31. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)