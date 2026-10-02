Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (2/10), seis loterias: os concursos 7133 da Quina; o 3016 da Dupla Sena; o 3795 da Lotofácil; o 2983 da Lotomania; o 1313 do Dia de Sorte e o 906 da Super Sete.